Составить текст -рассуждение на тему. Почему дятел- полезная птица.Из каких частей состоит текст.

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Не зря дятла лесным доктором называют! Жизнь дятлов теснейшим образом связана с лесами. Эти птицы превосходно лазают по вертикальным стволам деревьев, часто долбят их. Все дятлы, кроме вертишейки, истинные строители. Выдолбленные ими дупла, в которых дятлы выводят птенцов, впоследствии служат убежищами и местом гнездования для многих птиц-дуплогнездников, не способных самостоятельно построить себе дом. Дятлы еще и музыканты. Это единственные в наше стране птицы, которые для выражения чувств используют "музыкальные инструменты", т. е. сухой резонирующий сук, по которому бойко выстукивают свою "механическую песню".