Точка К принадлежит отрезку АВ, длина которога 14 см.Чему равны отрезки АК и ВК, есл??: отрезок ВК на 4 см больше
Геометрия
Точка К принадлежит отрезку АВ, длина которога 14 см.Чему равны отрезки АК и ВК, есл??: отрезок ВК на 4 см больше
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
AB=14 AK=X BK=x+4 Х+Х+4=14 2Х=10 Х=5 АК=5 см ВК=9см
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