Точка К принадлежит отрезку АВ, длина которога 14 см.Чему равны отрезки АК и ВК, есл??: отрезок ВК на 4 см больше

Геометрия

Точка К принадлежит отрезку АВ, длина которога 14 см.Чему равны отрезки АК и ВК, есл??: отрезок ВК на 4 см больше

Автор: Гость