Точка К принадлежит отрезку АВ, длина которога 14 см.Чему равны отрезки АК и ВК, есл??: отрезок ВК на 4 см больше

Геометрия
Точка К принадлежит отрезку АВ, длина которога 14 см.Чему равны отрезки АК и ВК, есл??: отрезок ВК на 4 см больше
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
AB=14 AK=X BK=x+4 Х+Х+4=14 2Х=10 Х=5 АК=5 см ВК=9см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Чем была вызвана необходимость реформ Ивана Грозного?
Ответить
Биология
Сообщение о И.И.Мечникове
Ответить
Русский язык
Белое солнце сверкало в облетавших лесах и в его холодном свете был хорошо виден каждый лист падавший с осин и берез в озерную воду. расставьте зна...
Ответить
Русский язык
Раставить ударение .тут растут осинки и кусты.
Ответить
Окружающий мир
Объекты всемирного наследия в Венгрии и Аргентине???
Ответить