Сообщение о И.И.Мечникове

Гость: Гость:

Илья Ильич Мечников – крупнейший исследователь в области эмбриологии и основатель науки, в которой доказывается, что человек может успешно бороться с бактериями. Он родился в 1845 г. в деревне Ивановке Харьковской губернии. После окончания гимназии И.И. Мечников поступил на факультет естествознания Харьковского университета. В 1863 г. он опубликовал первый самостоятельный труд, а в 20 лет получил степень кандидата естествознания за исследование многощетинкового червя, обитающего в Северном море. Затем в Одессе (Новороссийский университет) без экзаменов ему присвоили степень магистра. И. И. Мечников получил престижную награду Бэра вместе с талантливым русским зоологом А.О. Ковалевским за великолепное исследование по эмбриологии. Несмотря на помощь И. М. Сеченова, Мечникову не удалось создать лабораторию при университете, не получил он и должности профессора на кафедре зоологии в Медицинско-хирургической академии в Петербурге, так как его считали идеологическим врагом существующего режима. Однако И.И. Мечников – человек независимый, обладавший обширными знаниями, продолжал обогащать открытиями различные отрасли физиологии. Его работы получили большую известность не только в России, но и за границей благодаря открытию фагоцитоза (греч. phagos –пожирать и citos – клетка). Фагоциты – это кровяные тельца, борюшиеся с ядами и болезнетворными бактериями, попадающими в организм. До 1882 г. Мечников работал в должности профессора университета, а затем подал в отставку и уехал из страны в знак протеста против политики Министерства просвещения. Недалеко от Мессины на берегу Средиземного моря он снял небольшой домик и продолжал свои наблюдения за внутриклеточным обменом веществ. Объектами его научных экспериментов были медузы, морские звезды и губки. Таким образом, отдыхая на берегу Мессинского залива после университетских перипетий, он с удовольствием занимался научным трудом. Наблюдая в микроскоп за жизнью подвижных клеток личинки морской звезды, он высказал предположение, что похожие клетки должны защищать организм от вредных, чужеродных тел. Введя несколько розовых шипов под кожу личинок морской звезды, через несколько часов он обнаружил, что опыт подтвердил его гипотезу. Результаты этого опыта легли в основу теории фагоцитов, которой он посвятил последующие двадцать пять лет своей жизни. Сообщение о необыкновенных свойствах фагоцитов, пожирающих вредные бактерии, было опубликовано в журнале "Русская медицина" в 1880 г. Причем здоровье и жизнь больного целиком зависели от результатов борьбы фагоцитов с "противником": если побеждают фагоциты – больной выздоравливает, а если они погибают – больной умирает. Это открытие сыграло огромную роль в объяснении вопроса о сопротивляемости организма, который получил новое освещение. Последний период научной деятельности И.И. Мечникова начался 15 октября 1888 г., когда он стал сотрудничать с Пастеровским институтом в Париже. И. И. Мечников приобрел славу создателя учения о фагоцитозе и иммунитете человека, несмотря на многочисленные нападки оппонентов. Однако передовые ученые того времени, такие как Р.Вирхов – основатель патологии и Луи Пастер – создатель микробиологии, поддерживали русского ученого. В 1891 г. Кембриджский университет присвоил И. И. Мечникову звание почетного доктора. Вскоре после этого в свет вышел классический труд Мечникова "Лекции о сравнительной патологии воспалений". Он открыл тесную связь между наукой о болезнях и биологией вообще. Проникновение лейкоцитов через стенки сосудов кровообращения к месту воспаления принадлежит к числу интереснейших явлений природы, открытых И. И. Мечниковым. Он вскрыл механизм воспалительного процесса как явления биологической реакции. И.И.Мечников принял руководство научными работами Пастеровского института после смерти его основателя – Луи Пастера. Открыв явление внутриклеточного пищеварения у губок и кишечнополостных, Мечников пришел к заключению, что такая форма восприятия и усвоения пищи должна характеризовать древнейших предков современных многоклеточных. Создатель учения о фагоцитозе и теории происхождения многоклеточности – Илья Ильич Мечников в 1908 г. был удостоен Нобелевской премии за исследования флоры кишок. В последние годы жизни Мечников разрабатывал теорию старения организма. После длительных поисков он пришел к выводу, что стареющий организм отравляется ядами собственных бактерий из толстой кишки, которые можно, однако, уничтожить с помощью палочек молочной кислоты. Поэтому Мечников в качестве противоядия предлагал принимать кислое молоко. Мечников разработал строжайшую диету, с помощью которой можно продлить жизнь человека. Умер он 16 июня 1916 года в возрасте 72 лет. Его похороны состоялись без торжественной панихиды и речей (по его желанию). Урна с прахом великого русского ученого хранится в библиотеке Пастеровского института в Париже. Разносторонние и важные открытия, сделанные великим русским ученым И.И.Мечниковым, дали толчок к дальнейшему развитию отечественной и зарубежной науки.