Белое солнце сверкало в облетавших лесах и в его холодном свете был хорошо виден каждый лист падавший с осин и берез в озерную воду. расставьте знаки препинания
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Белое солнце сверкало в облетавших лесах и в его холодном свете был хорошо виден каждый лист падавший с осин и берез в озерную воду. расставьте знаки препинания
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(1) Белое солнце сверкало в облетавших лесах , (2) и в его холодном свете был хорошо виден каждый лист, падавший с осин и берез в озерную воду (причастн. оборот) ССП
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