Белое солнце сверкало в облетавших лесах и в его холодном свете был хорошо виден каждый лист падавший с осин и берез в озерную воду. расставьте знаки препинания

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Белое солнце сверкало в облетавших лесах и в его холодном свете был хорошо виден каждый лист падавший с осин и берез в озерную воду. расставьте знаки препинания

Автор: Гость