Чем была вызвана необходимость реформ Ивана Грозного?

История
Чем была вызвана необходимость реформ Ивана Грозного?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первой половине своего царствования Иван Грозный провел множество необходимых государству реформ. Это было введение нового Судебника, административная реформа, а также ряд экономических мер. Наряду с этим Иван Грозный организовал и военную реформу.
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