Реферат содержит 256 страниц, на каждой странице по 320 строчек, в каждой строчке 32 символа. Определить информационный объем файла в килобайтах. Ответ по образцу n*2^k

Информатика
Реферат содержит 256 страниц, на каждой странице по 320 строчек, в каждой строчке 32 символа. Определить информационный объем файла в килобайтах. Ответ по образцу n*2^k
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
320*32*256=2621440 Байт или 2560 КБайт (2621440/1024) или 2,5МБайт (2560/1024) или 2,5*2^20  Байт ну или так 2560*2^10
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