Реферат содержит 256 страниц, на каждой странице по 320 строчек, в каждой строчке 32 символа. Определить информационный объем файла в килобайтах. Ответ по образцу n*2^k
Информатика
Реферат содержит 256 страниц, на каждой странице по 320 строчек, в каждой строчке 32 символа. Определить информационный объем файла в килобайтах. Ответ по образцу n*2^k
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
320*32*256=2621440 Байт или 2560 КБайт (2621440/1024) или 2,5МБайт (2560/1024) или 2,5*2^20 Байт ну или так 2560*2^10
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие превращения: Cu →CuS →H2S →SO2
Геометрия
Точка К принадлежит отрезку АВ, длина которога 14 см.Чему равны отрезки АК и ВК, есл??: отрезок ВК на 4 см больше
Биология