Найди значение неизвестного в уравнении 9+с=17 после составить уравнение с таким же корнем
Математика
Найди значение неизвестного в уравнении 9+с=17 после составить уравнение с таким же корнем
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
17 - 9 = 8 это корень уравнения. А вот подобное 88 -х=80.
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