Какие политические силы были основными при организации переворотов и почему?
История
Какие политические силы были основными при организации переворотов и почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сновными были дворянство и гвардия (иногда, как в случае с Елизаветой, даже без участия офицеров). Гвардейские полки были детищем Петра, при нём стали привилегированными подразделениями. Дворяне именно при Петре получили права равные с боярами. В случае отхода от политической линии реформатора и те, и другие могли бы лишиться своих привилегий, не освящённых ещё традицией. Кроме того и дворяне, которые непосредственно участвовали в переворотах, и гвардия надеялись на то, что новый монарх не забудет, кому обязан престолом. Обычно так и происходило.
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