Какие политические силы были основными при организации переворотов и почему?

Гость: Гость:

сновными были дворянство и гвардия (иногда, как в случае с Елизаветой, даже без участия офицеров). Гвардейские полки были детищем Петра, при нём стали привилегированными подразделениями. Дворяне именно при Петре получили права равные с боярами. В случае отхода от политической линии реформатора и те, и другие могли бы лишиться своих привилегий, не освящённых ещё традицией. Кроме того и дворяне, которые непосредственно участвовали в переворотах, и гвардия надеялись на то, что новый монарх не забудет, кому обязан престолом. Обычно так и происходило.