какие положения римского права не утратили значения и в наши дни?

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Римское частное право - это система права сложившаяся в Древнем Риме и ставшая основой для правовых систем большинства современных европейских государств, оно получило наибольшее развитие в эпоху принципата (1-ые 3 века н.э). Предметом Римского права являются важнейшие институты имущественного, семейного права периода принципата (первые 3 века н.э.) и периода абсолютной монархии (конец 3 - середина 6 в. н.э.). Не утратило римское право значение и в наши дни. Общепринятым считается мнение о том, что в силу универсального значения категорий римского права оно является фундаментом юридического мышления вообще. По общеизвестному образному выражению, латынь - материнский язык юриспруденции. Изучение латинской терминологии расширяет кругозор и правовую культуру юриста. И хотя наше законодательство редко использует латинские термины, подбирая им адекватные русские выражения, зарубежное законодательство, наука частного права (цивилистика) широко используют именно латинские термины. Римское частное право сегодня изучается во всем мире. В странах Западной Европы оно рассматривается как возможная нормативная основа для унификации гражданского и торгового законодательства. Эти тенденции отражают традиционное единство профессиональной подготовки и юридического языка участников европейского интеграционного процесса.