когда писать go а когда goes?

Английский язык
когда писать go а когда goes?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
go во всех случаях , кроме 3 лица ед числа I, you,they, we go he,she,it goes
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
в треугольнике abc угол а равен 100 градусов угол с равен 40 градусам докажите что треугольник abc равнобедренный и укажите его боковые стороны
Ответить
Русский язык
составьте предложения со словом воз и с предлогами у, к, под, на
Ответить
Английский язык
В каждой группе слов (или словосочетаний) три объединены общим понятием. Найдите и напишите четвертое слово, не относящееся к ним по смыслу. to be ...
Ответить
Химия
к раствору объемом 500 см3 (плотность=1,25 г/см3) с массовой долей поваренной соли 20% прибавили 50 г соли. массовая доля поваренной соли равна: а)...
Ответить
Английский язык
1 Where is Ann? – She (to take down) the curtains in the sitting-room. 2 The group of tourists from France (to visit) Snt.Paul’s Cathedral at 2 o’c...
Ответить