когда писать go а когда goes?
Английский язык
когда писать go а когда goes?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
go во всех случаях , кроме 3 лица ед числа I, you,they, we go he,she,it goes
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
в треугольнике abc угол а равен 100 градусов угол с равен 40 градусам докажите что треугольник abc равнобедренный и укажите его боковые стороны
Английский язык
В каждой группе слов (или словосочетаний) три объединены общим понятием. Найдите и напишите четвертое слово, не относящееся к ним по смыслу. to be ...
Химия
к раствору объемом 500 см3 (плотность=1,25 г/см3) с массовой долей поваренной соли 20% прибавили 50 г соли. массовая доля поваренной соли равна: а)...