к раствору объемом 500 см3 (плотность=1,25 г/см3) с массовой долей поваренной соли 20% прибавили 50 г соли. массовая доля поваренной соли равна: а)13 б)26 в)39 г)52 выбранный ответ подтвердите решением задачи нужно срочно
Химия
к раствору объемом 500 см3 (плотность=1,25 г/см3) с массовой долей поваренной соли 20% прибавили 50 г соли. массовая доля поваренной соли равна: а)13 б)26 в)39 г)52 выбранный ответ подтвердите решением задачи нужно срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
500*1,25=625 вначале раствора было 625*0,2=125 грамм соли было 125+50=175 грамм стало 175/(625+50)=0,26 следовательно 26%
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