к раствору объемом 500 см3 (плотность=1,25 г/см3) с массовой долей поваренной соли 20% прибавили 50 г соли. массовая доля поваренной соли равна: а)13 б)26 в)39 г)52 выбранный ответ подтвердите решением задачи нужно срочно

Химия

к раствору объемом 500 см3 (плотность=1,25 г/см3) с массовой долей поваренной соли 20% прибавили 50 г соли. массовая доля поваренной соли равна: а)13 б)26 в)39 г)52 выбранный ответ подтвердите решением задачи нужно срочно

Автор: Гость