Какие последствия революции в нинерландах

История
Какие последствия революции в нинерландах
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) улучшение своего материального положения, освобождение от непосильного экономического гнёта. Причем даже не нидерландских крестьян от нидерландских дворян, а освобождение всех категорий нидерландского общества от гнёта иноземного, гнёта испанской короны. 2) восставшие, а в том числе крестьяне и городская беднота, хотели свободы вероисповедания (испанцы, сами будучи католиками, мешали им исповедовать кальвинизм) . Между прочим, Энгельс был склонен считать именно этот фактор наиболее значимым, говорил, что именно «кальвинизм создал республику в Голландии» 2. И эту этическую сторону революции действительно нельзя не учитывать.
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