Какие пословицы и поговорки можно соотнести с главной мыслю рассказа Зощенко Елк???
Литература
Какие пословицы и поговорки можно соотнести с главной мыслю рассказа Зощенко Елк???
Ответ(ы):
Гость:
на чужой каравай рот не разевай; Нет добра, коли меж своими вражда Любят того, кто не обидит никого. не было бы счастья да несчастье помогло
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