Номер 1233.СРОЧНО!!!!!!!!!!!!! ПЛИЗ
Математика
Номер 1233.СРОЧНО!!!!!!!!!!!!! ПЛИЗ
Ответ(ы):
Гость:
13:6=13/6=1 5/6 9:2=9/2=4 1/2=4,5 27:5=27/5=5 2/5=5,4 15:14=15/14=1 1/14 31:20=31/20=1 11/20=1,55 28:17=28/17=1 11/17
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