Напишите на немецком даю очень много балов!(без переводчика) В первую очередь я о??ращаю внимание не на то я одетый человек и не на его внешний вид. Красота человека идет изнутри. Глаза много говорят о человеке, мне нравятся г...

Немецкий язык

Напишите на немецком даю очень много балов!(без переводчика) В первую очередь я о??ращаю внимание не на то я одетый человек и не на его внешний вид. Красота человека идет изнутри. Глаза много говорят о человеке, мне нравятся голубые глаза. Также важно то как человек ведет разговор. Но самая хорошая черта это - чтобы человек был честным.

Автор: Гость