Напишите на немецком даю очень много балов!(без переводчика) В первую очередь я о??ращаю внимание не на то я одетый человек и не на его внешний вид. Красота человека идет изнутри. Глаза много говорят о человеке, мне нравятся г...
Немецкий язык
Напишите на немецком даю очень много балов!(без переводчика) В первую очередь я о??ращаю внимание не на то я одетый человек и не на его внешний вид. Красота человека идет изнутри. Глаза много говорят о человеке, мне нравятся голубые глаза. Также важно то как человек ведет разговор. Но самая хорошая черта это - чтобы человек был честным.
Ответ(ы):
Гость:
In Erster Linie achte ich nicht auf was ich gekleideter Mann und nicht auf sein Aussehen. Die Schönheit eines Menschen kommt von innen. Augen sagen eine Menge über den Menschen, ich mag Blaue Augen. Auch wichtig ist wie ein Mensch führt ein Gespräch. Aber das ist eine gute Eigenschaft ist - so war ein ehrlicher Mensch
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Русский язык
В русс яз от слов названий....... нужно задавать вопросы к словам названиям... что там пропушено покажите
Английский язык
Помогите пожалуйста,кто хорошо знает английский . Раскройте скобки , употребляя глаголы в форме Present Simple,Past Simple,Future Simple или Pre...