Какие практические проблемы селекции можно решать с помощью закона гомологичных рядов

Биология
Какие практические проблемы селекции можно решать с помощью закона гомологичных рядов
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Закон имеет широкое применение в селекции растений. Зная характер наследственных изменений у одних сортов, можно предвидеть сходные изменения у родственных им сортов, воздействуя на них мутагенами или с помощью генной терапии. Так можно вызвать у них полезные изменения.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Влияние человека на саваны Южной Америки
Ответить
Литература
В чем смысл жизни Николеньки,в произведение Юность?
Ответить
Литература
Я хочу рассказать о левше... продолжите сочинение 6 класс рассказ левша помогите нужно сделать сочинение
Ответить
Математика
3 целых 3/14-4 целых 5/7.Помогите пожалуйста
Ответить
Математика
( m / 5 + 3 ) * 6 = 48
Ответить