Какие практические проблемы селекции можно решать с помощью закона гомологичных рядов
Биология
Какие практические проблемы селекции можно решать с помощью закона гомологичных рядов
Ответ(ы):
Гость:
Закон имеет широкое применение в селекции растений. Зная характер наследственных изменений у одних сортов, можно предвидеть сходные изменения у родственных им сортов, воздействуя на них мутагенами или с помощью генной терапии. Так можно вызвать у них полезные изменения.
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