Влияние человека на саваны Южной Америки

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Воздействие человека на природу в ЮжнойАмерике началось еще тогда, когда коренное население, занимаясь земледелием, выжигало для этого участки лесов, осушало болота. Однако эти изменения не были так велики в сравнении с теми, которые возникли с приходом на материк европейцев. На месте тропических лесов и саванн давно уже существуют плантации кофейного дерева, завезенного сюда из Африки, и плантации какао, дикие виды которого растут в лесах Амазонии. Очень быстро уничтожаются леса Амазонии. Строительство Трансамазонской автомобильной дороги (5000 км) открыло путь в сельву.