назовите известных людей которые являются нашими современниками укажите их проф??ссии

Обществознание
назовите известных людей которые являются нашими современниками укажите их проф??ссии
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Автор: Гость
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Гость:
Яковлев Владимир Николаевич - заслуженный врач РФ, академик (действующий член РАЕН), автор более 230 опубликованных печатных работ, 3 монографий, учебно - методических рекомендаций и пособий. Является автором 5 патентов на изобретения (методы лечения бронхолегочных и кардиологических заболеваний).Басов Николай Геннадиевич - советский физик, лауреат Нобелевской премии по физике.Фрейндлих Алиса Бруновна - советская и российская актриса театра и кино, народная артистка СССР.Шолохов Михаил Александрович - русский, советский писательЛандау Лев Давидович - советский физик, инициатор создания и соавтор Курса теоретической физики.
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