назовите известных людей которые являются нашими современниками укажите их проф??ссии

Гость: Гость:

Яковлев Владимир Николаевич - заслуженный врач РФ, академик (действующий член РАЕН), автор более 230 опубликованных печатных работ, 3 монографий, учебно - методических рекомендаций и пособий. Является автором 5 патентов на изобретения (методы лечения бронхолегочных и кардиологических заболеваний).Басов Николай Геннадиевич - советский физик, лауреат Нобелевской премии по физике.Фрейндлих Алиса Бруновна - советская и российская актриса театра и кино, народная артистка СССР.Шолохов Михаил Александрович - русский, советский писательЛандау Лев Давидович - советский физик, инициатор создания и соавтор Курса теоретической физики.