Какие мифы Древней Греции вам известны? (можно просто названия)

Гость: Гость:

1) Миф о начале мира (в нём рассказывается о том как из Хаоса появилась Земля - богиня Гея, он же породил Мрак - Эреб и Нюкту - Ночь (они должны были сторожить Землю, но устав они породили вечный Свет - Эфир и День - Гемера, которые сменяли их на службе), под Землёй образовался Тартар, Небо - Уран. Уран взял в жёны Гею - это первое поколение богов. Они же создали второе поколение богов, во главе встал Крон (младший сын Урана и его жены). Крон с помощью Геи отнял власть у отца и стал царствовать, но и при его правление мира и согласия не было). 2) Миф о потопе (этот миф о людях медного века, которые были жестокими и могучими. Сначала Зевс решил испытать людей, спустился на землю под видом старика и "поднял руку, его острые пронзительные глаза излучали такой необыкновенный свет, что ни у кого даже сомнения не возникло: перед ними сам великий громовержец". Зевс понял, что вместе с плохими людьми могут погибнуть хорошие и не стал уничтожать род людской (только царь Ликаон превратился в волка из-за своей надменности и грубости). Спустя время Зевс заметил, что нечестивых людей становилось всё больше, они начинали воевать и наслал страшную кару на всех - потоп. После него всё живое погибло и закончился медный век). 3) Боги и герои: Орфей и Эвридика 4) Боги и герои: Подвиги Геракла 5) Афродита 6) Аид (в этом мифе присутствует описание подземного царства Аида и то, как души приходят туда, суд и наказание за смертные грехи. Упоминается Харон - перевозчик душ; Персефона - жена Аида, которую третий брат Зевса похитил с земли; страж и его пёс; богини мщения Эринии; бог смерти Танат; Гипнос - бог, навевающий сны, а с ним вместе боги сновидений; ужасное привидение Эмпуса и чудовищная Ламия, утаскивающая маленьких ребятишек; богиня Геката, властвующая над всеми чудовищами и привидениями). 7) Аполлон 8) Артемида 9) Афина Паллада 10) Боги - олимпийцы 11) Боги и герои: Дедал и Икар 12) Боги и герои: Нарцисс и Эхо 13) Боги и герои: Прометей 14) Деметра и Персефона 15) Война титанов 16) Геракл 17) Гермес 18) Гефест 19) Голова Горгоны 20) Дионис 21) Дочери царя Миния 22) Загадка Сфинкса 23) Золотое Руно 24) Орфей и Эвридика 25) Посейдон 26) Прометей 27) Тесей и Минотавр 28) Три золотых яблока 29) Ящик Пандоры