Здоровое яблоко не падает с (ветка). Человек без (Родина) что соловей без (песня). ??то с (честь) дружит, тот верно (Родина) служит. Задание: Запишите пословицы, поставив слова в скобках в нужную падежную форму.

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Здоровое яблоко не падает с (ветка). Человек без (Родина) что соловей без (песня). ??то с (честь) дружит, тот верно (Родина) служит. Задание: Запишите пословицы, поставив слова в скобках в нужную падежную форму.

Автор: Гость