Здоровое яблоко не падает с (ветка). Человек без (Родина) что соловей без (песня). ??то с (честь) дружит, тот верно (Родина) служит. Задание: Запишите пословицы, поставив слова в скобках в нужную падежную форму.

Русский язык
Здоровое яблоко не падает с (ветка). Человек без (Родина) что соловей без (песня). ??то с (честь) дружит, тот верно (Родина) служит. Задание: Запишите пословицы, поставив слова в скобках в нужную падежную форму.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Здоровое яблоко не падает с ветки 2. Человек без Родины, что соловей без песни 3. Кто с честью дружит, тот верно Родине служит
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Как решить два примера (a×8)+900÷8, (4200÷7)a×8
Ответить
Литература
Какие признаки знаменуют осень,зиму,весну,лето? срочно
Ответить
Математика
Выразите в дм: 721 см;14,3 м;3,9 см;
Ответить
Обществознание
Ребята прошу помогите!!!! Подготовьте сообщение на тему Творчество в науке или тво??чество в искусстве на примере известной личности
Ответить
Русский язык
Номер 821 помогите пж
Ответить