Здоровое яблоко не падает с (ветка). Человек без (Родина) что соловей без (песня). ??то с (честь) дружит, тот верно (Родина) служит. Задание: Запишите пословицы, поставив слова в скобках в нужную падежную форму.
Русский язык
Здоровое яблоко не падает с (ветка). Человек без (Родина) что соловей без (песня). ??то с (честь) дружит, тот верно (Родина) служит. Задание: Запишите пословицы, поставив слова в скобках в нужную падежную форму.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Здоровое яблоко не падает с ветки 2. Человек без Родины, что соловей без песни 3. Кто с честью дружит, тот верно Родине служит
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Обществознание
Ребята прошу помогите!!!! Подготовьте сообщение на тему Творчество в науке или тво??чество в искусстве на примере известной личности
Русский язык