Выразите в дм: 721 см;14,3 м;3,9 см;
Математика
Выразите в дм: 721 см;14,3 м;3,9 см;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 дм (дециметр) = 10 см = 0,1 м. 721 см = 72,1 дм 14,3 м = 143 дм 3,9 см = 0,39 дм
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Ребята прошу помогите!!!! Подготовьте сообщение на тему Творчество в науке или тво??чество в искусстве на примере известной личности
Русский язык
Математика
Математика
Два садовника посадили 96 яблонь .Один из них работал 6 часов и сажал в час 7яблонь,а другой посадил остальные деревья за 9часов.Кто работал быстре...