Два садовника посадили 96 яблонь .Один из них работал 6 часов и сажал в час 7яблонь,а другой посадил остальные деревья за 9часов.Кто работал быстрее и на сколько?Составить краткую запись ,заполнив таблицу,и решите задачу.

Математика

Два садовника посадили 96 яблонь .Один из них работал 6 часов и сажал в час 7яблонь,а другой посадил остальные деревья за 9часов.Кто работал быстрее и на сколько?Составить краткую запись ,заполнив таблицу,и решите задачу.

Автор: Гость