Два садовника посадили 96 яблонь .Один из них работал 6 часов и сажал в час 7яблонь,а другой посадил остальные деревья за 9часов.Кто работал быстрее и на сколько?Составить краткую запись ,заполнив таблицу,и решите задачу.
Математика
Два садовника посадили 96 яблонь .Один из них работал 6 часов и сажал в час 7яблонь,а другой посадил остальные деревья за 9часов.Кто работал быстрее и на сколько?Составить краткую запись ,заполнив таблицу,и решите задачу.
Ответ(ы):
Гость:
1С---------- роботал 6 часов за час 7 яблонь 2С---------- работал 9 часов посадил неизвестно 7*6=42(яб)-в час 96-42=54(яб)-осталось 54:9=6
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