Два мотоциклиста выехали в противоположных направлениях. Скорость первого мотоц??клиста 20 км/ч, а второго-15 км/ч. Расстояние между ними 10 км а общая длина трассы 80 км. За сколько часов они проедут?
Математика
Два мотоциклиста выехали в противоположных направлениях. Скорость первого мотоц??клиста 20 км/ч, а второго-15 км/ч. Расстояние между ними 10 км а общая длина трассы 80 км. За сколько часов они проедут?
Ответ(ы):
Гость:
20+15=35(км) - проедут оба мотоциклиста за 1 час 80-10=70(км) - нужно проехать 70:35=2(ч) - нужно мотоциклистам, чтобы проехать
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