Два мотоциклиста выехали в противоположных направлениях. Скорость первого мотоц??клиста 20 км/ч, а второго-15 км/ч. Расстояние между ними 10 км а общая длина трассы 80 км. За сколько часов они проедут?

Математика

Два мотоциклиста выехали в противоположных направлениях. Скорость первого мотоц??клиста 20 км/ч, а второго-15 км/ч. Расстояние между ними 10 км а общая длина трассы 80 км. За сколько часов они проедут?

Автор: Гость