Как делать схемы предложений? срочно!!!

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Как делать схемы предложений? срочно!!!
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(...) и (...) к примеру
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