Помогите написать сочинение на тему Спасибо,маме! Должно быть 20 предложений

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Сочинение "Спасибо, маме!" Мама - самый лучший человек на планете. Я хотела бы сказать "спасибо" маме за добрую душу , за то что она родила меня, за то что вкусно готовит, доверяет мне. Иногда бывает что я обижаю мамочку, но она всегда меня прощает. Еще моя мама воспитала меня приличной и хорошей девочкой. Она помогает делать мне домашнюю работу и ругает за двойки, но я не обижаюсь. Потому что мама всегда права. Мамины руки – тепло, Мамины очи – светло, Мамина сказка во сне, Мамины гены во мне, Мамины мысли со мной, Маме поклон мой земной. А чтобы мамочка была счастлива нужно помогать ей, получать хорошие оценки, вести себя хорошо. Нужно всегда извиняться , если ты виноват. Я очень люблю свою маму!