30 баллов даю. Только переведите не в переводчике! Переведите на фран. 1) Ученик подошел к лоске и прочитал басню ворона и лисица. 2)Он знал эту басню наизусть. 3)Ученик знал приблизительно, о чем шла речь в этой басне. 4)Н...

Французский язык

30 баллов даю. Только переведите не в переводчике! Переведите на фран. 1) Ученик подошел к лоске и прочитал басню ворона и лисица. 2)Он знал эту басню наизусть. 3)Ученик знал приблизительно, о чем шла речь в этой басне. 4)Не надо меня бояться. 5)Учительница напрасно беспокоится. 6)Учительница запретила нам разговаривать и смеяться. 7)Учительница была несправедлива. 8)Вы можете рассчитывать на меня 9)Они подрались. 10)Инспектор вынул платок и вытер лицо. Заранее спасибо)

Автор: Гость