НУЖНО ПРОЧИТАТЬ ВОТ ЭТОТ ТЕКСТ.ОЗАГЛАВИТЬ.ВЫПИСАТЬ ИЗ ТЕКСТА СЛОВОСОЧЕТАНИЯ С ЧИ??ЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАПИСЫВАЯ ЦИФРЫ СЛОВАМИ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧТОБЫ СОБРАТЬ 1 КИЛОГРАММ МЁДА ПЧЕЛЕ НАДО НАЛЕТАТЬ ОКОЛО 300 РАЗ ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ (БОЛЬШ...
Русский язык
НУЖНО ПРОЧИТАТЬ ВОТ ЭТОТ ТЕКСТ.ОЗАГЛАВИТЬ.ВЫПИСАТЬ ИЗ ТЕКСТА СЛОВОСОЧЕТАНИЯ С ЧИ??ЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАПИСЫВАЯ ЦИФРЫ СЛОВАМИ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧТОБЫ СОБРАТЬ 1 КИЛОГРАММ МЁДА ПЧЕЛЕ НАДО НАЛЕТАТЬ ОКОЛО 300 РАЗ ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ (БОЛЬШЕ 3/4 РАССТОЯНИЯ ДО ЛУНЫ)ПОСЕТИВ ПРИ ЭТОМ ОКОЛО 19 МИЛЛИОНОВ ЦВЕТКОВ.ПЧЕЛА ЖИВЁТ НЕ БОЛЕЕ 30-35 ДНЕЙ.НО ТРУДОЛЮБИЕ ПЧЁЛ ВОШЛО В ПОГОВОРКУ :ЛЕТАЯ СО СКОРОСТЬЮ 6,5 КИЛОМЕТРА В ЧАС, ОДНА ПЧЕЛА ЗА ХОРОШИЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ ПОСЕЩАЕТ НЕ МЕНЕЕ 7 ТЫСЯЧ ЦВЕТКОВ
Ответ(ы):
Гость:
Озаглавь:Пчела Один килограмм, Около трёх сот раз, Больше трёх четвёртых расстояние луны, Около деветнадцати миллионов , не более тридцати-тридцати пяти дней, Больше не знаю, извини
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Русский язык
Математика
Два туриста вышли с базы и пошли в противоположных направлениях. Скорость одного ??уриста 100 м \ мин. а другово 120 м \мин. Какое расстояние будет...