НУЖНО ПРОЧИТАТЬ ВОТ ЭТОТ ТЕКСТ.ОЗАГЛАВИТЬ.ВЫПИСАТЬ ИЗ ТЕКСТА СЛОВОСОЧЕТАНИЯ С ЧИ??ЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАПИСЫВАЯ ЦИФРЫ СЛОВАМИ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧТОБЫ СОБРАТЬ 1 КИЛОГРАММ МЁДА ПЧЕЛЕ НАДО НАЛЕТАТЬ ОКОЛО 300 РАЗ ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ (БОЛЬШ...

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НУЖНО ПРОЧИТАТЬ ВОТ ЭТОТ ТЕКСТ.ОЗАГЛАВИТЬ.ВЫПИСАТЬ ИЗ ТЕКСТА СЛОВОСОЧЕТАНИЯ С ЧИ??ЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАПИСЫВАЯ ЦИФРЫ СЛОВАМИ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧТОБЫ СОБРАТЬ 1 КИЛОГРАММ МЁДА ПЧЕЛЕ НАДО НАЛЕТАТЬ ОКОЛО 300 РАЗ ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ (БОЛЬШЕ 3/4 РАССТОЯНИЯ ДО ЛУНЫ)ПОСЕТИВ ПРИ ЭТОМ ОКОЛО 19 МИЛЛИОНОВ ЦВЕТКОВ.ПЧЕЛА ЖИВЁТ НЕ БОЛЕЕ 30-35 ДНЕЙ.НО ТРУДОЛЮБИЕ ПЧЁЛ ВОШЛО В ПОГОВОРКУ :ЛЕТАЯ СО СКОРОСТЬЮ 6,5 КИЛОМЕТРА В ЧАС, ОДНА ПЧЕЛА ЗА ХОРОШИЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ ПОСЕЩАЕТ НЕ МЕНЕЕ 7 ТЫСЯЧ ЦВЕТКОВ

Автор: Гость