Как решить 3х+х+(3х+х)=280
Математика
Как решить 3х+х+(3х+х)=280
Ответ(ы):
Гость:
3x+x+(3x+x)=280x(3+1+(3+1))=280x8=280x=280/8x=35
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