Ребята прошу помогите!!!! Подготовьте сообщение на тему Творчество в науке или тво??чество в искусстве на примере известной личности
Обществознание
Ребята прошу помогите!!!! Подготовьте сообщение на тему Творчество в науке или тво??чество в искусстве на примере известной личности
Ответ(ы):
Гость:
Творчество это создание чего-то нового и ценного для человечества.Оно отличает деятельность разных людей. Творчество имеет много напрвлений - учёные,писатели,поэты,художники,музыканты.творчеством в науке занимаются учёные,они создают машины,интернет,телевидение,разные открытия природы.с помощью науки люди научились летать даже в космос.(и приведи пример любого космонавта)у меня Ю.А.Гагарин а ты выбери Терешкову(первая женщина космонавт).кстати я тоже учусь в 5 классе и только сегодня сделал посмотим что получу,и ты поделись потом насколько я помог тебе.
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