Какие признаки знаменуют осень,зиму,весну,лето? срочно

Литература
Какие признаки знаменуют осень,зиму,весну,лето? срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Осень-опавшие разноцветные листья.Похолодание.Зима-снег,морозы,реки покрываются льдом.Весна-капель,расцветают подснежники,дети пускают кораблики.Лето-светит ярко солнце,люди купаются в речке,озере и море.
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