Помогите, пожалуйста, с химией. 1) Триолеин глицерида + H2 2) Триолеин глицерида + NaOH 3) Триолеин глицерида + h2o (В присутствии h2so4) 4) Триальметин глицерида + р-р NaOH 5) Тристеарин глицерида + р-р NaOH 6) Тристеари...

Химия

Помогите, пожалуйста, с химией. 1) Триолеин глицерида + H2 2) Триолеин глицерида + NaOH 3) Триолеин глицерида + h2o (В присутствии h2so4) 4) Триальметин глицерида + р-р NaOH 5) Тристеарин глицерида + р-р NaOH 6) Тристеарин глицерида + h2o (В присутствии h2so4)

Автор: Гость