Какие Правила Поведения Людей Существуют? Назови Как Можно Больше Видов Таких Правил.

Обществознание
Какие Правила Поведения Людей Существуют? Назови Как Можно Больше Видов Таких Правил.
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Плохое,хорошее,замечательное,ужасное,злое,доброе,
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