Какие опасности могут подстерегать человека в сельской местности? Можно ли их избежать? Как? приведи пример
Литература
Какие опасности могут подстерегать человека в сельской местности? Можно ли их избежать? Как? приведи пример
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Село... ну все что угодно, от землятресения до ограбления.
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