Выделенные слова каких предложений не являются омонимами университетский клуб п??оизводит набор студентов . Из окна вырвался клуб дыма. Новый клуб выстроен по проекту молодого Архитектора
Русский язык
Выделенные слова каких предложений не являются омонимами университетский клуб п??оизводит набор студентов . Из окна вырвался клуб дыма. Новый клуб выстроен по проекту молодого Архитектора
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наверно, университетский клуб и новый клуб не омонимы. а вот клуб дыма да.
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