Выделенные слова каких предложений не являются омонимами университетский клуб п??оизводит набор студентов . Из окна вырвался клуб дыма. Новый клуб выстроен по проекту молодого Архитектора

Русский язык
Выделенные слова каких предложений не являются омонимами университетский клуб п??оизводит набор студентов . Из окна вырвался клуб дыма. Новый клуб выстроен по проекту молодого Архитектора
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наверно, университетский клуб и новый клуб не омонимы. а вот клуб дыма да.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Подобрать к слову "знакомой" проверочное слово ?орфограмма
Ответить
Литература
Какие опасности могут подстерегать человека в сельской местности? Можно ли их избежать? Как? приведи пример
Ответить
История
Имя Аттилы у словян.Помогите пожалуйста!
Ответить
Русский язык
Для работы над какой темой русского языка отлично подойдет этот текст? Пассажиры на перроне Ожидают свой экспресс В долгожданную субботу Вс...
Ответить
Английский язык
Помогите переделать предложения в правильные?! 1) Who learh new worlds in the evening? 2) When have you visited the museum? 3) I have never ...
Ответить