Какие предложения можно составить со словами неграмотность и небрежность , так что бы они были в водными ????
Русский язык
Какие предложения можно составить со словами неграмотность и небрежность , так что бы они были в водными ????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Неграмотность была главной задачей борьбы,после Октябрьской революции. Небрежность исправляется трудолюбием. Мне кажется , что можно ответить так.
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