Сочинение рассуждение на тему что я делаю чтобы сохранить своё здоровье ПОЖАЙЛУСТА СРОЧНО даю 19 баллов

Обществознание
Сочинение рассуждение на тему что я делаю чтобы сохранить своё здоровье ПОЖАЙЛУСТА СРОЧНО даю 19 баллов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обычнл я встаю, я одеваюсь и делаю пробежку. После пробежки я люблю есть натуральный йогурт. И иду в школу
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