Сколько надо слонов,чтобы влезло 10 енотов?
Математика
Сколько надо слонов,чтобы влезло 10 енотов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 большого слона около 10 енотов
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