Приведите пример изделия, которое можно сделать из разных веществ
Окружающий мир
Приведите пример изделия, которое можно сделать из разных веществ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все, что сделано из ткани (можно брать разные ве-ва)
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