Сочинение про василек

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Васильки - Листья василька используются как приправа при консервировании и в мясных продуктах, обладают ароматом мяты, гвоздики и лимона. Применяются при приготовлении паштетов, консервов, колбас, при засолках, в приготовлении коктейлей.Васильки являются медоносами, а также часто используются как декоративные растения.В медицине используется василёк синий, его цветки обладают мочегонным действием, применяются при отёках, связанных с болезнями почек.Васильки используются в косметике.