Найдите значение выражений,вынося за скобки общий множитель б)98•15-48•15
Математика
Найдите значение выражений,вынося за скобки общий множитель б)98•15-48•15
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15*(98-48)=15*50=750
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