Сформулируйте определения прямой пропорцыональности
Алгебра
Сформулируйте определения прямой пропорцыональности
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это когда при увеличении какой-либо характеристики одного объекта, увеличивается тоже самое и в таких же пропорциях и у второго... Например, если один показатель увеличивается в 2 раза, то и другой показатель увеличится в 2 раза.
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