Хвилинна стрілка годинника у три рази довша ніж секунда..у скільки раз швидше рухається секундна стрілка ніж хвилинна
Физика
Хвилинна стрілка годинника у три рази довша ніж секунда..у скільки раз швидше рухається секундна стрілка ніж хвилинна
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