Хвилинна стрілка годинника у три рази довша ніж секунда..у скільки раз швидше рухається секундна стрілка ніж хвилинна

Физика

Хвилинна стрілка годинника у три рази довша ніж секунда..у скільки раз швидше рухається секундна стрілка ніж хвилинна

Автор: Гость