Грузовику предстояло проехать 400 км,три четверти пути он ехал со скоростью 75 км/ч может ли он так увеличить скорость на оставшемся пути ,чтобы средняя скорость на всем пути стала равна 100 км/ч

Гость: Гость:

Ммм, ну как бы объяснить то ... Чтобы средняя скорость стала равна 100 км/ч, на весь путь он должен затратить около 4 часа. Но! на первые 300 км он уже затратит 300/75 = 4 ч,из этого получаем что на оставшиеся 100 км ему времени не останется. ответ-нет.