Грузовику предстояло проехать 400 км,три четверти пути он ехал со скоростью 75 км/ч может ли он так увеличить скорость на оставшемся пути ,чтобы средняя скорость на всем пути стала равна 100 км/ч
Математика
Грузовику предстояло проехать 400 км,три четверти пути он ехал со скоростью 75 км/ч может ли он так увеличить скорость на оставшемся пути ,чтобы средняя скорость на всем пути стала равна 100 км/ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ммм, ну как бы объяснить то ... Чтобы средняя скорость стала равна 100 км/ч, на весь путь он должен затратить около 4 часа. Но! на первые 300 км он уже затратит 300/75 = 4 ч,из этого получаем что на оставшиеся 100 км ему времени не останется. ответ-нет.
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