Чему равен периметр земельного участка прямоугольной формы ширина которого равн?? 25м,а длина z м?а)25z,b)25+z,c)25×2+z,d)(25+z)×2
Математика
Чему равен периметр земельного участка прямоугольной формы ширина которого равн?? 25м,а длина z м?а)25z,b)25+z,c)25×2+z,d)(25+z)×2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ скорее всего под буквой д
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