Какие отличия между квартирой и частным домом на казахском языке

Қазақ тiлi
Какие отличия между квартирой и частным домом на казахском языке
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Адам пәтерде тұрса , ол жерді басқаруға құқығы жоқ және ай сайын пәтер ақы төлеуге міндетті болады. Пәтерде тұрсаң сенің жерің болмайды . Егер де жеке үйің болса ештеңкеге алаң болмайсын тек комуналдық төлемдер бар. Жеке үйің болса, жеке жерің болады , еркін әрі тыныш өмір сүресің ! 
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