Длина главного и боковых корней у РОМАШКИ ПОХУЧАЙ. !?
Биология
Длина главного и боковых корней у РОМАШКИ ПОХУЧАЙ. !?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8—30 см главного корня а бокового в книжке не написано
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