рассказ книга мой друг и помощник 2 класс

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Книга мой друг и помощник. Благодаря книгам мы познаем все больше и больше. Книги играют важную роль в нашей жизни. наши родители, учителя, родственники, приучают нас читать книги с детства. Из книг можно найти много полезного и интересного для себя. Приобрести новые знания мне помогают книги. Я думаю, что книга действительно является моим другом и советчиком. Книга воспитывает меня, учит меня совершать только хорошие поступки, меняет в лучшую сторону мой характер