5 целых1/8 + 41 целых 7/12
Математика
5 целых1/8 + 41 целых 7/12
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 + 41 = 46 1/8+7/12 = 3/24 + 14/24 = 17/24 46 + 17/24 = 46 17/24 ответ: 46 17/24
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