СРОЧНО Можно ли шахматную доску 8 на 8 разрезаться на фигурки , показанные на рису??ке ? Фигурки можно поворачивать и переворачивать. Фигурки каждого вида должны присутствовать
Математика
СРОЧНО Можно ли шахматную доску 8 на 8 разрезаться на фигурки , показанные на рису??ке ? Фигурки можно поворачивать и переворачивать. Фигурки каждого вида должны присутствовать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет они не совпадают
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Математика
Математика
Грузовику предстояло проехать 400 км,три четверти пути он ехал со скоростью 75 км/ч может ли он так увеличить скорость на оставшемся пути ,чтобы ср...
Математика
Чему равен периметр земельного участка прямоугольной формы ширина которого равн?? 25м,а длина z м?а)25z,b)25+z,c)25×2+z,d)(25+z)×2
Английский язык