СРОЧНО Можно ли шахматную доску 8 на 8 разрезаться на фигурки , показанные на рису??ке ? Фигурки можно поворачивать и переворачивать. Фигурки каждого вида должны присутствовать

Математика

СРОЧНО Можно ли шахматную доску 8 на 8 разрезаться на фигурки , показанные на рису??ке ? Фигурки можно поворачивать и переворачивать. Фигурки каждого вида должны присутствовать

Автор: Гость