Постройте график функции f(x)=2x-3/x-1 Пожалуйста,срочно
Алгебра
Постройте график функции f(x)=2x-3/x-1 Пожалуйста,срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это есть гипербола со сдвинутым центром.
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